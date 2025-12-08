В Германии предложили переименовать улицы, связанные с СССР

Инициатива вызывает недовольство среди местных жителей.

Фото, видео: 5-tv.ru

В Германии решили перенять опыт Киева и переписать собственное прошлое. В Бундестаге предлагают сменить названия улиц, которые как-то связаны с Советским Союзом.

По данным Bild, на востоке страны, в областях, входивших в ГДР, до сих пор остаются многочисленные топографические названия, связанные с СССР, например улицы Ленина. Но, как отмечает издание, многие жители бывшей ГДР считают подобные планы властей не более чем популизмом. И нежеланием решать реальные проблемы в экономике и социальной сфере.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент США Дональд Трамп переименовал Институт мира в свою честь. Теперь организация официально называется «Институт мира Соединенных Штатов имени Дональда Дж. Трампа». Большие серебряные буквы нового названия размещены на фасаде здания. Переименование состоялось накануне подписания мирного соглашения между Руандой и Конго, которое должно пройти в этом центре.

