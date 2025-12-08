Нервозность немецких политиков объяснима — внутреннее недовольство растет. На фоне многомиллиардной помощи Украине собственная экономика Германии буксует, а доверие к власти стремительно падает. В итоге — рейтинги Мерца и его министров на исторических минимумах. При этом, аналогичная картина и у других лидеров так называемой «коалиции желающих» — от Макрона до Стармера.

Почему европейская элита предпочитает отворачиваться от своих проблем — в сюжете корреспондента «Известий» Александра Тузикова.

Разочаровал так, что дальше только отставка. Почти три четверти немецких избирателей, если бы в это воскресенье нужно было бы идти на участки, точно отказали бы канцлеру в доверии. О гигантском провале в рейтингах Мерца и его министров сообщает газета Bild со ссылкой на свежий соцопрос.

«Результаты соцопросов в Германии шокируют: немцы недовольны правительством как никогда и отказывают в поддержке Мерцу и его министрам», — говорится в публикации.

Положительно работу правительства оценил лишь 21%, это минимальный показатель с 6 мая, когда бундестаг натужно, со второй попытки, избрал Мерца во главе новой команды министров. Похожий антирекорд был больше двух лет назад, в октябре 2023 года, у «светофорной коалиции» Шольца — Линднера — Бербок, она тогда безнадежно посыпалась, похожий сценарий ждет и команду этого канцлера. Уровень одобрения политики Мерца — 23%, неодобрения — 68%, тоже антирекорд.

Мерца «рейтинговый удар» застал врасплох во время визита в Израиль. В музее Холокоста политик читал по бумажке слова, которые мог бы сказать от себя, если бы был искренним.

«Я хотел бы отдать дань памяти 6 миллионам мужчин, женщин и детей со всей Европы, убитых немцами за то, что они были евреями. Мы сохраним память о страшном преступлении Холокоста, которое немцы совершили против еврейского народа. Здесь, в Яд Вашем, можно осознать непреходящую историческую ответственность, которую несет Германия», — заявил Мерц.

А вот ответственность, которую взял на себя Берлин, щедро снабжая немецким оружием оголтелых потомков Бандеры и Шухевича, Мерц предпочитает в упор не замечать. Нужно ли удивляться, что рейтинг таких вот «борцов с коричневым прошлым», да еще и призывающих молодежь скорее возродить вермахт якобы из-за угрозы с Востока, стремительно летит в тартарары.

«Молодые немцы не хотят отрываться от учебы, от работы, чтобы идти служить и выполнять воинский долг. Этот новый закон вызвал массовые акции протеста, очень много организованных демонстраций, которые высказывают негодование молодежи по этому вопросу и выдвигают претензии уже лично к Мерцу, вот почему еще падает рейтинг. На фоне уличных протестов он ничего внятного сказать не может», — объяснил кандидат юридических наук, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Не может внятно объяснить французам, почему дефицит бюджета Пятой республики приближается к 5%, наивысшему показателю в еврозоне, и политик с комплексом Наполеона. Рейтинг одобрения Эммануэля Макрона вблизи антирекорда — ему доверяют только 14%. Во вторник, когда расколотый парламент Франции попытается принять расходную часть бюджета на социальное обеспечение, здравоохранение и пенсии за счет введения новых налогов, уровень одобрения Макрона, по прогнозам, станет еще ниже.

Бюджетные проблемы, вызванные участием в антироссийских санкциях, преследуют и британского премьера Кира Стармера. Рейтинг его поддержки тоже на рекордно низком уровне — британцы возмущены сокращением соцрасходов.

На этом фоне США поддержку ЕС снижают, чего стоит новая доктрина нацбезопасности США, первой реакцией на которую у Европы был шок, а второй — тяжелые раздумья: гегемония Запада и вправду кончилась. The Wall Street Journal сравнила это «с поминками по Европе».

«США переворачивают страницу истории, выставляя Европу, а не Россию, злодеем в новой политике национальной безопасности. Ежегодный стратегический документ, в котором обычно описывался традиционный набор угроз со стороны Китая и России, теперь содержит самые резкие выражения в адрес европейских союзников по НАТО», — говорится в публикации.

«Европейские лидеры много раз обещали гражданам, что они выиграют от борьбы с Россией, они выиграют от санкций и тарифов. Им было бы выгодно доверять Лондону и Вашингтону как своим главным лидерам, давая им инструкции по выходу из европейского экономического коллапса. Что случилось? По правде говоря, ни одно из этих обещаний не было выполнено», — напомнил политолог Лоренцо Пачини.

Уже все консервативные силы Европы требуют от своих элит остановить путь Старого Света к гибели. Реальные шаги предлагает венгерский премьер Виктор Орбан. Он сообщил, что Будапешт хочет закрепить свои позиции в мире путем диалога с Москвой и Вашингтоном. Взаимодействие с США и Россией обеспечит даже сравнительно маленькой экономике место в новом глобальном устройстве, уверен Орбан. Когда антироссийские санкции будут сняты и на Евразийском континенте можно будет работать с выгодой для всех.