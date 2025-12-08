Ипполит всегда с нами: в семье Яковлевых Новый год встречают с «Иронией судьбы»

Александра Якимчук
В 2028 году актеру, создавшему легендарный образ, исполнилось бы 100 лет.

Алена Яковлева каждый Новый год смотрит «Иронию судьбы» с отцом в главной роли

Народная артистка России Алена Яковлева и ее близкие всегда встречают Новый год с фильмом «Ирония судьбы». Об этом рассказала сама знаменитость корреспонденту 5-tv.ru на премьера мультфильма «Три кота. Путешествие во времени» от НМГ-кинопрокат.

«Ни один Новый год не обходится без „Иронии судьбы“. Ипполит — он всегда-всегда с нами», — отметила актриса.

Легендарного героя советской новогодней киноклассики сыграл ее отец — народный артист СССР Юрий Яковлев. Его дочь подчеркнула, что память о знаменитом родственнике в их семье жива. Например, первая фотография внучки артистки Иванны была сделана с изображением прадедушки. Девочка родилась в 2022 году, спустя девять лет после смерти звезды советского экрана.

Напомнила Алена Яковлева и о том, что в 2028 году будет знаменательная дата: 100 лет со дня рождения ее отца.

