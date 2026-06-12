«Ничего не обещал»: Катя Кабак заговорила о предательстве в семье

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 31 0

По словам артистки, даже утаивание своего настроения может считаться обманом в отношениях.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Актриса Кабак: не существует универсального определения предательства

Актриса Катя Кабак уверена, что универсального определения предательства не существует, так как каждый человек воспринимает обман по-своему. Об этом она заявила корреспонденту 5-tv.ru на съемках нового сериала «Почти семейное шоу», где она со своим возлюбленным певцом Тимуром Родригезом стали ведущими вымышленного реалити-шоу «Народный дом».

По мнению артистки, для одних предательство начинается с недосказанности, а для других — только если нарушаются обещания.

«Я думаю, чтобы ответить на вопрос, можно ли простить предательство, для начала нужно понять, что такое предательство для тебя лично. Для кого-то предательство — соврать или недоговорить, а кто-то наоборот считает, что если я не соврал, а просто не договорил, то что такого. Я же ничего не обещал», — поделилась размышлениями Кабак.

Актриса подчеркнула, что если в семье люди привыкли говорить обо всем честно, то даже утаивание плохого настроения от партнера может ранить.

Сюжет сериала «Почти семейное шоу» разворачивается вокруг семей, которые борются на реалити-шоу за приз в 30 миллионов рублей. Чтобы забрать деньги, участникам придется доказать всей стране, что их союз — самый крепкий, проходя через испытания.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в конце апреля стало известно о том, что Тимур Родригез сделал предложение Кате Кабак. Сюрприз возлюбленной он устроил в самом центре Москвы, рядом с кинотеатром «Художественный».

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