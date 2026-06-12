Артист Сергей Романович признался, что не пьет алкоголь уже 13 лет

Актер Сергей Романович уже 13 лет ведет трезвый образ жизни. Этим он поделился на своей странице в социальных сетях.

По мнению артиста, вредные привычки чаще всего становятся для людей попыткой спрятаться от накопившихся проблем и суровой реальности. Романович же выбрал другой путь и учится реагировать на жизненные трудности с ясной головой.

«Я не пью 13 лет, и бонус, который я из этого извлек, — это способность широко открытыми глазами смотреть на любую проблему. Или, как мы это называем с моим другом, зрить в корень. Человек, который имеет какие-то вредные привычки, начинает от реальности — неудобной, болезненной — закрываться», — поделился Сергей.

Теперь при возникновении проблем он не пытается убежать от них, а сразу задает себе вопрос, как именно он может исправить положение, и действует.

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