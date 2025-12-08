Фридрих Мерц подал почти пять тысяч жалоб из-за оскорблений в интернете

Дарья Орлова
Канцлер Германии считает пользователей Сети виновными в унижениях и клевете.

Фридрих Мерц подал почти пять тысяч жалоб из-за оскорблений

Фото: Reuters/Lisi Niesner

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц направил в правоохранительные органы 4999 заявлений, обвинив интернет-пользователей в оскорблениях и нарушении законодательства. Об этом сообщило издание Nius.

По данным журналистов, Мерц передавал обработку подобных дел частной юридической фирме. Согласно условиям, половина взысканных с ответчиков компенсаций отходила этой компании. Такой порядок, как подчеркивает Nius, противоречит публичным заявлениям канцлера о том, что все средства с подобных процессов он якобы переводит на благотворительность.

Отдельные заявления Мерца привели к обыскам. Один из громких случаев касается женщины с ограниченными возможностями, у которой силовики изъяли телефон после того, как она назвала политика «маленьким нацистом». Ее адвокат заявил, что происходящее является «незаконным произволом» на фоне «чрезмерной реакции судебной системы».

СМИ отмечают, что в Германии за последние годы резко выросло число обращений политиков с жалобами на оскорбления и враждебные комментарии в сети — речь идет уже о десятках тысяч дел. Реальные приговоры выносятся не по всем эпизодам, однако тенденция к росту сохраняется: если в 2022 году суды 14 федеральных земель вынесли 106 приговоров за оскорбления политиков, то к 2024-му эта цифра увеличилась в три раза.

На фоне этого общественного напряжения продолжает снижаться и уровень поддержки самого Мерца. По данным опроса, опубликованного Bild 27 сентября, доля его сторонников упала с 36% до 23% за четыре месяца. Еще 12% респондентов затруднились ответить. Исследование проводилось 25–26 сентября среди 1003 граждан.

