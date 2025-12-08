Из США депортировали почти 50 граждан Ирана и России

Из Соединенных Штатов был отправлен самолет с группой депортированных иностранных граждан — около пятидесяти человек из Ирана, России и арабских стран. Об этом 7 декабря сообщила газета The New York Times (NYT).

В публикации уточнялось, что воздушное судно вылетело из аэропорта города Меса в штате Аризона и, согласно маршруту, должно было сделать промежуточные остановки в Египте и Кувейте. Речь идет примерно о пятидесяти гражданах Ирана, а также лицах из арабских стран и России.

Газета добавляла, что это второй подобный рейс в текущем году: в сентябре США покинул первый самолет с примерно сотней иранцев. Сейчас, по оценкам NYT, порядка двух тысяч граждан Ирана ожидают своей депортации.

Ранее The Washington Post сообщала со ссылкой на посла Украины в США Ольгу Стефанишину, что администрация Дональда Трампа готовится к масштабной депортации украинцев, и что речь может идти как минимум о восьмидесяти гражданах. По данным WP, анонимный советник президента Украины Владимира Зеленского также заявлял, что Киев якобы найдет способ задействовать этих людей после их возвращения.

