Полосатые краснокнижники: в Московском зоопарке родились амурские тигрята

Их родителями стали особи, которые по разным причинам были изъяты из дикой природы.
Фото: Telegram/Московский зоопарк/Moscowzoo_official
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Московском зоопарке родились краснокнижные амурские тигрята
В Московском зоопарке родились два краснокнижных амурских тигренка. Об этом сообщила пресс-служба учреждения в своем Telegram-канале.
Уточняется, что котята — мальчик и девочка, появились на свет еще в августе, но тигрица-мама долго прятала их от посторонних. Поэтому они совсем недавно стали выходить в уличный вольер. Детеныши живут вместе с матерью в неэкспозиционной части зоопарка.
Тигрят впервые взвесили через месяц после рождения тогда их показатели были равны семи килограммам, что, по словам экспертов, является хорошими цифрами для этого возраста. В ноябре провели вакцинирование и сделали повторный осмотр. К тому моменту вес детенышей достиг 12 килограммов.
Сейчас тигрята уже едят мясо и даже самостоятельно охотятся на перепелок.
«Родителями стали самка Шива и самец Амур-Орион. Детеныши от таких родителей — по-настоящему „королевская двойня“, так как они родились от тигров-природников и теперь внесут ценный вклад в пополнение генофонда искусственной популяции этого краснокнижного вида», — уточнила пресс-служба зоопарка.
Мать тигрят попала в зоопарк в 2018 году. Она начала охотится слишком близко к человеческим поселениям и перестала опасаться людей. Поэтому ее пришлось «изъять из естественной среды обитания».
Отец котят получил серьезную травму лапы. Люди его вылечили, однако выжить самостоятельно в дикой природе он бы уже не смог.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дальний Восток страдает от нашествия тигров.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
93%
Нашли ошибку?