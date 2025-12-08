Полосатые краснокнижники: в Московском зоопарке родились амурские тигрята

В Московском зоопарке родились краснокнижные амурские тигрята

В Московском зоопарке родились два краснокнижных амурских тигренка. Об этом сообщила пресс-служба учреждения в своем Telegram-канале.

Уточняется, что котята — мальчик и девочка, появились на свет еще в августе, но тигрица-мама долго прятала их от посторонних. Поэтому они совсем недавно стали выходить в уличный вольер. Детеныши живут вместе с матерью в неэкспозиционной части зоопарка.

Тигрят впервые взвесили через месяц после рождения тогда их показатели были равны семи килограммам, что, по словам экспертов, является хорошими цифрами для этого возраста. В ноябре провели вакцинирование и сделали повторный осмотр. К тому моменту вес детенышей достиг 12 килограммов.

Сейчас тигрята уже едят мясо и даже самостоятельно охотятся на перепелок.

«Родителями стали самка Шива и самец Амур-Орион. Детеныши от таких родителей — по-настоящему „королевская двойня“, так как они родились от тигров-природников и теперь внесут ценный вклад в пополнение генофонда искусственной популяции этого краснокнижного вида», — уточнила пресс-служба зоопарка.

Мать тигрят попала в зоопарк в 2018 году. Она начала охотится слишком близко к человеческим поселениям и перестала опасаться людей. Поэтому ее пришлось «изъять из естественной среды обитания».

Отец котят получил серьезную травму лапы. Люди его вылечили, однако выжить самостоятельно в дикой природе он бы уже не смог.

