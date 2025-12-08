Умер посол России в КНДР Александр Мацегора

Дарья Корзина
Дипломат долгие годы работал на корейском направлении.

Умер посол России в КНДР Александр Мацегора

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Посол Российской Федерации в КНДР Александр Мацегора скончался на 71-м году жизни. Информацию о его смерти подтвердила пресс-служба МИД РФ.

«Светлая память о выдающемся российском дипломате и патриоте, внесшем существенный вклад в становление и углубление всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и КНДР, навсегда сохранится в наших сердцах. Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного», — сказано в сообщении.

Мацегора возглавлял российскую дипмиссию в Пхеньяне с 2014 года. До назначения на этот пост он занимал должность заместителя директора первого департамента Азии в центральном аппарате МИД России. Значительная часть его профессиональной биографии была связана с работой по корейскому направлению.

Дипломатическую карьеру Мацегора начинал в качестве переводчика и сотрудника торговых структур СССР в КНДР. В разные годы он работал старшим экономистом торгового представительства, представлял Союз советских обществ дружбы, возглавлял Советский культурный центр «Волга» в Пхеньяне, а затем занимал пост заместителя торгового представителя СССР и России в КНДР.

Мацегора был награжден орденом Александра Невского за вклад в реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю добросовестную службу.

