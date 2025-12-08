Express: Учитель совращал ученицу через Gооglе Dосs и кусал ее

Школьного учителя из американского штата Флорида арестовали за сексуальные преступления после того, как на теле несовершеннолетней ученицы обнаружили следы укусов, оставленные педагогом. Об этом сообщает Express.

По данным полиции округа, расследование проводится в отношении 26-летнего преподавателя естественных наук в Еврейской академии Донны Кляйн. Инцидент раскрылся, когда девочка показала учительнице рисования синяки и укусы, объяснив их происхождение.

«Подросток заявила, что мужчина не только вступал с ней в сексуальные отношения в школе и у себя дома, но и оставлял на ее теле физические следы насилия», — сообщили в полиции.

Потерпевшая рассказала, что их общение началось в прошлом учебном году, а летом перешло в общий документ в Google Docs, где они вели откровенные сексуальные переписки и планировали встречи.

Следствие установило, что учитель вступал в половой контакт со школьницей в своем кабинете и в классе, а позднее встречи происходили в его квартире. Записи школьных камер наблюдения подтвердили, что 7 ноября учитель и ученица вместе вошли в его кабинет и провели там около часа.

При обыске в жилье педагога полиция обнаружила постельное белье со следами ДНК, упаковки от презервативов и мебель, соответствующую описанию потерпевшей.

Администрация школы отреагировала оперативно: уже 15 ноября мужчина был отстранен от работы.

«Мы подходим к этой серьезной ситуации с максимальной осторожностью, ставя во главу угла благополучие наших учеников», — подчеркнули в официальном заявлении учебного заведения.

В настоящее время обвиняемый содержится в центре заключения под залогом в 500 тысяч долларов. Ему предъявлены обвинения в сексуальных отношениях с несовершеннолетней ученицей, что грозит длительным тюремным сроком. Расследование продолжается, а школа обеспечивает психологическую поддержку пострадавшей.

