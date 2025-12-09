Ешь и худей: как грамотно планировать свой рацион

Диетолог Денисова: завтрак должен быть углеводным, а ужин — белковым

Главное правило грамотного рациона — завтрак должен быть углеводным, а ужин — белковым. Об этом в беседе с aif.ru рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова.

Углеводы являются основным источником энергии, поэтому на завтрак следует выбирать продукты, богатые именно этим веществом. Считается, что люди, которые регулярно завтракают, меньше склонны к перееданиям.

А вот ужин должен быть максимально белковым. Чем больше в пище белка, тем выше пищевой термогенез. Термогенез — это процесс выработки энергии для переваривания и усвоения пищи.

По словам Денисовой, самые высокие энергетические затраты необходимы при переваривании белковой пищи. Поэтому, если съесть на ужин достаточно много животного белка, больше энергии пойдет на переваривание, и меньше калорий отложится в виде жира.

Среди полезных вариантов ужина Денисова выделила отварную рыбу с овощным гарниром, куриную грудку с тушеными овощами и творожную запеканку с изюмом и орехами. Также на ужин можно съесть немного фруктов или орехов.

