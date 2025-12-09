Ешь и худей: как грамотно планировать свой рацион

Есть основное правило, которого следует придерживаться при составлении меню.
Фото: www.globallookpress.com/Christin Klose
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Диетолог Денисова: завтрак должен быть углеводным, а ужин — белковым
Главное правило грамотного рациона — завтрак должен быть углеводным, а ужин — белковым. Об этом в беседе с aif.ru рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова.
Углеводы являются основным источником энергии, поэтому на завтрак следует выбирать продукты, богатые именно этим веществом. Считается, что люди, которые регулярно завтракают, меньше склонны к перееданиям.
А вот ужин должен быть максимально белковым. Чем больше в пище белка, тем выше пищевой термогенез. Термогенез — это процесс выработки энергии для переваривания и усвоения пищи.
По словам Денисовой, самые высокие энергетические затраты необходимы при переваривании белковой пищи. Поэтому, если съесть на ужин достаточно много животного белка, больше энергии пойдет на переваривание, и меньше калорий отложится в виде жира.
Среди полезных вариантов ужина Денисова выделила отварную рыбу с овощным гарниром, куриную грудку с тушеными овощами и творожную запеканку с изюмом и орехами. Также на ужин можно съесть немного фруктов или орехов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что такое эффект второго приема пищи.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
86%
Нашли ошибку?