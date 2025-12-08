Журнал Time назвал Леонардо Ди Каприо артистом 2025 года
Американский актер Леонардо Ди Каприо признан артистом 2025 года по версии журнала Time.
В этом году одной из значимых работ для звезды «Титаника» стала главная роль в картине «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона. Фильм вышел в мировой прокат 25 сентября.
Кинокартина уже получила больше всех номинаций на премию «Золотой глобус-2026», а именно девять. Ди Каприо претендует на лучшую мужскую роль.
Звезда «Титаника» начал свою актерскую карьеру в 1991 году, снявшись в комедийном фильме ужасов «Зубастики-3». Однако первая известность пришла к нему благодаря картине «Жизнь этого парня», где начинающий актер работал в паре с Робертом Де Ниро.
За свою карьеру Ди Каприо снялся в более чем 70 фильмах, среди которых «Дневник баскетболиста», «Волк с Уолл-стрит», «Однажды в Голливуде», «Поймай меня, если сможешь» и другие.
Ди Каприо является лауреатом многочисленных наград, включая премию «Оскар», три премии «Золотой глобус» и премию BAFTA.
