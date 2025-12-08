Журнал Time назвал Леонардо Ди Каприо артистом 2025 года

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Актер также претендует на лучшую мужскую роль на премии «Золотой глобус-2026».

Ди Каприо стал артистом года

Фото: www.globallookpress.com/Carlos Tischler

Американский актер Леонардо Ди Каприо признан артистом 2025 года по версии журнала Time.

В этом году одной из значимых работ для звезды «Титаника» стала главная роль в картине «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона. Фильм вышел в мировой прокат 25 сентября.

Кинокартина уже получила больше всех номинаций на премию «Золотой глобус-2026», а именно девять. Ди Каприо претендует на лучшую мужскую роль.

Звезда «Титаника» начал свою актерскую карьеру в 1991 году, снявшись в комедийном фильме ужасов «Зубастики-3». Однако первая известность пришла к нему благодаря картине «Жизнь этого парня», где начинающий актер работал в паре с Робертом Де Ниро.

За свою карьеру Ди Каприо снялся в более чем 70 фильмах, среди которых «Дневник баскетболиста», «Волк с Уолл-стрит», «Однажды в Голливуде», «Поймай меня, если сможешь» и другие.

Ди Каприо является лауреатом многочисленных наград, включая премию «Оскар», три премии «Золотой глобус» и премию BAFTA.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что режиссер Мартин Скорсезе отложил съемки фильма с Ди Каприо в главной роли.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

