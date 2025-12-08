«Будет понятно»: Песков высказался о возможном саммите Путина и Трампа

Дмитрий Песков: встреча Путина и Трампа в 2025 году не состоится

Саммит президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в этом году не состоится. Об этом в эфире одного федерального канал сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока об этом речи не идет», — уточнил представитель Кремля, комментируя возможность скорой встречи Путина и Трампа.

По словам пресс-секретаря, для саммита лидеров двух стран необходимо подготовиться, чтобы встреча могла «стать результативной». Кроме того, Песков подчеркнул, что именно для этого сейчас идет активная работа между Россией и США на уровне экспертов.

Кроме того, пресс-секретарь уточнил, что Москву пока не оповестили о результатах переговоров украинской и американской делегаций во Флориде.

«Вот когда узнаем, тогда будет понятно, как двигаться и куда дальше», — отметил Песков.

Предыдущий саммит лидеров США и России состоялся 15 августа 2025 года на Аляске. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, встреча была организована всего за три дня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Ушаков заявил об отсутствии сигналов по возможному саммиту РФ и США.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.