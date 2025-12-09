Польша отказалась принимать мигрантов по программе ЕС в 2026 году

Украинских мигрантов больше не ждут в соседней Польше. Варшава, где уже обитает очень много украинцев, полностью отказывается от обязательств по размещению релокантов в 2026 году. Об этом, в эфире местного телеканала заявил глава МВД республики.

«Польша не будет больше участвовать ни в каком механизме релокации. Мы говорили, что не будем принимать никаких беженцев в рамках этого механизма. Мы также не будем платить никаких компенсаций в этом отношении. Это политическое решение, которое удалось выработать для Польши. Это очень и очень хорошо», — заявил глава МВД Польши Марчин Кервинский.

Так же по мнению польского министра внутренних дел, странам Евросоюза стоило бы сосредоточиться на защите своих внешних границ. Сейчас, принятый в 2024 году миграционный пакт предполагает квоты на расселение нелегалов между европейскими странами. По этой программе, релокантами в следующем году смогут стать примерно 20 тысяч человек.

