Возраст — не помеха: певица Шер объявила о планах выйти замуж в третий раз

Звезда решила узаконить отношения с 39-летним Александром Эдвардсом спустя полвека после последнего развода.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Felix HÃ¶rhager; 5-tv.ru

Певица Шер собирается снова выйти замуж за бойфренда младше себя на 40 лет

Певица Шер, которой 79 лет, готовится выйти замуж за своего 39-летнего бойфренда Александра Эдвардса. Певица хочет успеть со всеми церемониями до того, как ей стукнет 80 лет, день рождения у нее в мае. А вот брак это будет уже третий, с момента последнего развода прошло 50 лет. Но артистка по-прежнему чувствует себя молодой.

Певица говорит, что разница в 40 лет не сильно чувствуется. А вот ее друг-продюсер на этот вопрос старается не отвечать.

Ранее, писал 5-tv.ru, свадьба народного артиста России Григория Лепса и его избранницы Авроры Кибы переносится. Лепс уже больше года состоит в отношениях с Авророй, и если поначалу их роман многие воспринимали как легкое увлечение, то позже отношение изменилось. Артист стал открыто заявлять о планах на брак. Он рассказывал, что церемония должна пройти летом в Москве, быть масштабной — около 500 гостей, — но без участия прессы. Однако сейчас Аврора сообщила, что торжества в ближайшее время ждать не стоит.

