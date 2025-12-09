Певица Шер собирается снова выйти замуж за бойфренда младше себя на 40 лет

Певица Шер, которой 79 лет, готовится выйти замуж за своего 39-летнего бойфренда Александра Эдвардса. Певица хочет успеть со всеми церемониями до того, как ей стукнет 80 лет, день рождения у нее в мае. А вот брак это будет уже третий, с момента последнего развода прошло 50 лет. Но артистка по-прежнему чувствует себя молодой.

Певица говорит, что разница в 40 лет не сильно чувствуется. А вот ее друг-продюсер на этот вопрос старается не отвечать.

