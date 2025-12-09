Бэк-вокалист группы «Любэ» покоряет молодежь и набирает популярность в сети

Российские зумеры продолжают открывать для себя героев винтажной эстрады.

Новый кумир молодежи — бэк-вокалист группы «Любэ». Полная противоположность звездам из подтанцовки заслуженной артистки Российской Федерации Татьяны Булановой. Он собирает сотни тысяч лайков благодаря своей неиссякаемой энергии.

Ранее 5-tv.ru писал, как «ленивый» балет Булановой стал ее золотой жилой. Еще в середине июля певица выступила на музыкальном фестивале с песней «Один день» и даже не предполагала, какую шумиху поднимет ее концертный номер в сети. Причем реакцию поклонников вызвала даже не песня и не сама артистка, а участники ее балета — Дмитрий, Максим и Алена. Они лениво и как будто нехотя исполняли движения под динамичный ритм. Танец тут же окрестили «энергосберегающим», и интернет буквально закипел.

