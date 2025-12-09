США передали России мошенника, похитившего более 123 млн рублей

США передали России похитившего более 123 млн рублей мошенника

По запросу Генеральной прокуратуры России США депортировали гражданина РФ, разыскиваемого за особо крупное мошенничество. Об этом 9 декабря сообщила пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что Сямиуллин убедил женщину вложить средства в якобы выгодные проекты по производству пищевой продукции и пластиковых труб. В материалах Генпрокуратуры говорится, что в 2010 и 2012 годах потерпевшая перевела ему свыше 123 млн рублей, после чего мужчина скрылся и деньги ей не вернул.

Сямиуллин был объявлен в международный розыск. Когда компетентные органы США начали рассматривать его дело в связи с нарушением иммиграционного законодательства, российская сторона оперативно направила американским властям необходимые документы.

После депортации мужчина прибыл в московский аэропорт Домодедово, где его задержали сотрудники российских правоохранительных органов для дальнейшего привлечения к уголовной ответственности.

Ранее, 12 августа, сообщалось о другом случае экстрадиции: из США в Иркутск этапировали мужчину, обвиняемого в гибели пешехода в 2017 году. Его разыскивали по ч. 3 ст. 264 УК РФ, и в операции участвовали сотрудники Интерпола и регионального управления МВД.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.