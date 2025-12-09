США передали России мошенника, похитившего более 123 млн рублей

Дарья Орлова
Его депортировали по запросу Генпрокуратуры РФ.

США передали РФ преступника по запросу генпрокуратуры

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

США передали России похитившего более 123 млн рублей мошенника

По запросу Генеральной прокуратуры России США депортировали гражданина РФ, разыскиваемого за особо крупное мошенничество. Об этом 9 декабря сообщила пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что Сямиуллин убедил женщину вложить средства в якобы выгодные проекты по производству пищевой продукции и пластиковых труб. В материалах Генпрокуратуры говорится, что в 2010 и 2012 годах потерпевшая перевела ему свыше 123 млн рублей, после чего мужчина скрылся и деньги ей не вернул.

Сямиуллин был объявлен в международный розыск. Когда компетентные органы США начали рассматривать его дело в связи с нарушением иммиграционного законодательства, российская сторона оперативно направила американским властям необходимые документы.

После депортации мужчина прибыл в московский аэропорт Домодедово, где его задержали сотрудники российских правоохранительных органов для дальнейшего привлечения к уголовной ответственности.

Ранее, 12 августа, сообщалось о другом случае экстрадиции: из США в Иркутск этапировали мужчину, обвиняемого в гибели пешехода в 2017 году. Его разыскивали по ч. 3 ст. 264 УК РФ, и в операции участвовали сотрудники Интерпола и регионального управления МВД.

