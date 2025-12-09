Путин назвал безобразием случаи выселения членов семей участников СВО

|
Дарья Корзина
Президент поручил разбирать каждый случай и защищать права наследников военных.

Президент России Владимир Путин заявил о недопустимости случаев выселения семей участников специальной военной операции (СВО) и потребовал проводить проверки по каждому подобному эпизоду с привлечением виновных к ответственности. Об этом он сообщил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Это вообще безобразие, надо просто разбираться с каждым конкретным случаем. Кто это делает? По фамилии надо выявлять этих людей и наказывать соответствующим образом», — заявил Путин.

Президент также указал на необходимость обеспечить полноценную защиту прав детей, родившихся после гибели военнослужащих.

По его словам, социальные меры поддержки должны распространяться не только на семьи участников СВО, но и на родственников контрактников, задействованных в контртеррористических операциях.

Путин отметил, что формальные различия между статусами операций не должны влиять на решения в пользу военнослужащих и их семей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поблагодарил правозащитников за неравнодушное отношение к людям.

