Главная причина потери зубов: чем опасен пародонтит и как его распознать

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 37 0

Это заболевание серьезнее, чем кажется.

Чем опасен пародонтит и как его обнаружить

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Хирург Барсегян: главный признак пародонтита — кровоточивость десен

Вопреки мнению большинства, основной причиной потерей зубов у людей является не кариес, а пародонтит. О том, как распознать это коварное заболевание на ранних стадиях, выяснил aif.ru в беседе с челюстно-лицевым хирургом Севаком Барсегяном.

Пародонтит — хроническое воспалительное заболевание тканей, окружающих наш зуб. Если кариес, как правило, разрушает сам зуб, то пародонтит уничтожает костную ткань — его фундамент. При этом делает он это незаметно, и может годами протекать почти без симптомов.

Главная опасность пародонтита — в механизме его развития. Сначала появляется бактериальный налет, который потом превращается в зубной камень. Он, в свою очередь, вызывает воспаление десны — гингивит.

Однако у этого заболевания есть несколько характерных симптомов:

  • Кровоточивость десен — самый главный признак, появляется на ранней стадии;
  • Неприятный запах изо рта — при пародонтите он никуда не пропадет после чисти зубов;
  • Оголение шеек зубов — в результате этого визуально зубы становятся длиннее;
  • Подвижность зубов — это признак уже серьезного разрушения костной ткани;
  • Появляется дискомфорт при жевании.

Эксперт предупреждает: первые болевые ощущения могут появиться уже тогда, когда зуб начинает шататься и разрушено до 70% костной ткани, которая его поддерживает. Без лечения данный недуг не проходит, поэтому стоит быть внимательным и сразу обратиться к специалисту.

Важно отметить, что состояние здоровье зубов влияет и на общее здоровье организма. Так, хроническое воспаление десен может усугубить течение сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Ранее 5-tv.ru писал, как правильно пользоваться ополаскивателем. Эксперты развеяли популярный спор о порядке ухода за зубами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-1° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
76.81
-0.46 89.43
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:55
Плотный, но не жесткий: россиянам раскрыли секреты идеального холодца на Новый год
22:50
Украина подготовит возражения к мирному плану для передачи США
22:36
«Была вынуждена»: Ольга Картункова раскрыла секреты похудения
22:18
Путин поручит представить предложения по урегулированию движения курьеров
21:59
«Пока мы у власти, проблем не будет»: Петер Сийярто о строительстве АЭС «Пакш-2»
21:46
Сомнительное предложение: туристы в Петербурге жалуются на уличных мошенников

Сейчас читают

Все члены экипажа самолета Ан-22 погибли в результате крушения
«Настоящее зло»: женщина убила мать после обучения «магии» и три года скрывала тело
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео