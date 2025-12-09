Главная причина потери зубов: чем опасен пародонтит и как его распознать

Это заболевание серьезнее, чем кажется.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Хирург Барсегян: главный признак пародонтита — кровоточивость десен
Вопреки мнению большинства, основной причиной потерей зубов у людей является не кариес, а пародонтит. О том, как распознать это коварное заболевание на ранних стадиях, выяснил aif.ru в беседе с челюстно-лицевым хирургом Севаком Барсегяном.
Пародонтит — хроническое воспалительное заболевание тканей, окружающих наш зуб. Если кариес, как правило, разрушает сам зуб, то пародонтит уничтожает костную ткань — его фундамент. При этом делает он это незаметно, и может годами протекать почти без симптомов.
Главная опасность пародонтита — в механизме его развития. Сначала появляется бактериальный налет, который потом превращается в зубной камень. Он, в свою очередь, вызывает воспаление десны — гингивит.
Однако у этого заболевания есть несколько характерных симптомов:
- Кровоточивость десен — самый главный признак, появляется на ранней стадии;
- Неприятный запах изо рта — при пародонтите он никуда не пропадет после чисти зубов;
- Оголение шеек зубов — в результате этого визуально зубы становятся длиннее;
- Подвижность зубов — это признак уже серьезного разрушения костной ткани;
- Появляется дискомфорт при жевании.
Эксперт предупреждает: первые болевые ощущения могут появиться уже тогда, когда зуб начинает шататься и разрушено до 70% костной ткани, которая его поддерживает. Без лечения данный недуг не проходит, поэтому стоит быть внимательным и сразу обратиться к специалисту.
Важно отметить, что состояние здоровье зубов влияет и на общее здоровье организма. Так, хроническое воспаление десен может усугубить течение сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.
