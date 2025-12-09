Трамп надеется достичь договоренностей по Украине до 25 декабря

Дарья Корзина
Президент США дал Зеленскому «дни», чтобы принять решение по мирному договору.

Когда будет принято решение по миру со стороны Украины

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

FT: Трамп хочет достичь договоренностей по урегулированию на Украине к Рождеству

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер сообщили украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о необходимости в сжатые сроки принять решение по американскому мирному предложению. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По данным издания, после телефонного разговора с американскими посланниками украинский лидер проинформировал ряд европейских партнеров о содержании беседы. Утверждается, что разговор продолжался около двух часов, а со стороны Вашингтона прозвучало требование ускорить процесс принятия решения.

«Источник, знакомый с предложенными Киеву сроками, сообщил, что Трамп надеется на заключение соглашения «к Рождеству», — сообщает источник, осведомленный о позиции американской стороны.

В публикации отмечается, что предложенный США план предполагает признание Украиной территориальных потерь в обмен на не конкретизированные гарантии безопасности. По информации FT, Зеленский запросил дополнительное время для консультаций с союзниками в Европейском союзе, опасаясь, что односторонние действия Вашингтона могут ослабить единство западных стран.

«Один из западных чиновников заявил, что украинская сторона застряла между территориальными требованиями, которые она не может принять, и требованиями США, которые она не может отвергнуть», — приводит его слова издание.

В ходе брифинга Зеленский допустил, что американская сторона в настоящее время ищет компромиссные варианты.

