Зеленский признал, что Украина не сможет вернуть Крым и вступить в НАТО

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова

Как отметил глава киевского режима, у его страны недостаточно поддержки.

Почему Украина не сможет вернуть Крым и вступить в НАТО

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

Зеленский: у Киева нет сил для возвращения Крыма и шансов на вступление в НАТО

У Украины нет причин верить в возвращение Крыма в данный момент — не хватает поддержки. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами, его слова передает украинскя Телевизионная служба новостей (ТСН). Кроме того, отметил он, Киев пока не рассчитывает на вступление в НАТО в силу объективных причин, в том числе нежелания других государств этому способствовать.

«Мы действительно хотим в НАТО. Но мы знаем, что ни США, ни еще несколько стран пока не видят Украину в НАТО», — сказал Зеленский.

Крымский полуостров стал российским регионом в марте 2014 года по результатам проведенного там референдума. Голосование состоялось после госпереворота на Украине. Почти 97% избирателей в Крыму и более 95% в Севастополе выбрали вхождение в состав России.

Украина до сих пор не согласна с итогами референдума. Однако Владимир Зеленский пока не нашел способ исправить ситуацию в свою пользу.

«Скажу честно: да, у нас сегодня нет сил на все это. У нас нет достаточной поддержки для всего этого», — заявил президент.

Российские власти не раз указывали на то, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем. Референдум полностью соответствовал нормам международного права и Уставу ООН. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал — вопрос Крыма закрыт окончательно. Как ранее писал, глава государства также отмечал, что Зеленский ставит интересы радикальных националистов выше народа.

Зеленский заявил, что готов изменить закон для проведения выборов

