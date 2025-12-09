Зеленский заявил, что готов изменить закон для проведения выборов

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 36 0

Трамп ранее выразил мнение о том, что украинцы имеют право выбрать главу государства. И сейчас для этого самое время.

Зеленский о проведении выборов на Украине

Фото: Reuters/Francesco Fotia

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что готов изменить закон о выборах для их проведения. И тогда, по словам главы киевского режима, следующие 60-90 дней Украина будет готова к выборам.

«Я прошу сейчас США помочь мне, можно с европейскими коллегами, обеспечить безопасность для проведения выборов. <…> Я прошу, чтобы наши парламентарии подготовили законодательные предложения о возможности изменения законодательных основ», — приводит слова Зеленского телеканал «Мы — Украина».

Ранее Трамп заявил, что Украине пора провести президентские выборы, у жителей Украины должно быть такое право.

Также Украина в ближайшее время планирует передать США замечания, а также позиции европейских партнеров относительно предложенного Вашингтоном мирного плана. Об этом 9 декабря сообщил Telegram-канал «Страна.ua».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
 
 

-1° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
76.81
-0.46 89.43
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:16
Уже стоит бить тревогу? Почему важно отличать стресс от кризиса и чем это поможет
23:54
Глава АВВР рассказала об особенностях и перспективах российского виноделия
23:35
«Себя пусть отменят»: Пригожин жестко высказался о хейтерах Долиной
23:16
В Москве появился сервис для работодателей и специалистов ИТ-отрасли
22:55
Плотный, но не жесткий: россиянам раскрыли секреты идеального холодца на Новый год
22:54
Зеленский заявил, что готов изменить закон для проведения выборов

Сейчас читают

Зеленский признал, что Украина не сможет вернуть Крым и вступить в НАТО
Все члены экипажа самолета Ан-22 погибли в результате крушения
«Настоящее зло»: женщина убила мать после обучения «магии» и три года скрывала тело
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео