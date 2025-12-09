Зеленский заявил, что готов изменить закон для проведения выборов

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что готов изменить закон о выборах для их проведения. И тогда, по словам главы киевского режима, следующие 60-90 дней Украина будет готова к выборам.

«Я прошу сейчас США помочь мне, можно с европейскими коллегами, обеспечить безопасность для проведения выборов. <…> Я прошу, чтобы наши парламентарии подготовили законодательные предложения о возможности изменения законодательных основ», — приводит слова Зеленского телеканал «Мы — Украина».

Ранее Трамп заявил, что Украине пора провести президентские выборы, у жителей Украины должно быть такое право.

Также Украина в ближайшее время планирует передать США замечания, а также позиции европейских партнеров относительно предложенного Вашингтоном мирного плана. Об этом 9 декабря сообщил Telegram-канал «Страна.ua».

