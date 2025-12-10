Илон Маск призвал расформировать Еврокомиссию и создать выборный орган ЕС

Американский миллиардер, предприниматель, инженер и политик Илон Маск высказался в пользу расформирования Еврокомиссии (ЕК). Он также предложил заменить ее выборным органом, так как считает действующую сейчас систему «властью бюрократии». Соответствующая публикация появилась на его странице в социальной сети Х. Пост Маска стал ответом на мнение одного из пользователей Х.

Этот человек назвал ЕК «раковой опухолью, разъедающей Евросоюз (ЕС) изнутри», а в заключение призвал к расформированию. Пользователь отметил, что в Еврокомиссии работают 32 тысячи служащих, но результатами их труда становятся только законы, «с которыми никто не согласен». Юзер посоветовал гражданам европейских стран отдавать голоса партиям, которые способны надавить на ЕС и дать ход реформам. И Маск согласился.

«Еврокомиссия должна быть расформирована в пользу выборного органа, а глава ЕС должен избираться напрямую. Нынешняя система — это власть бюрократии, а не демократии», — таким был комментарий бизнесмена.

Несколькими днями ранее Илон Маск критиковал ЕС, обвинял в чрезмерной бюрократии, которая «медленно душит Европу». Миллиардер требовал возвращения суверенитета государствам, входящим в его состав, чтобы их правительства смогли защищать интересы народа. Кроме того, предприниматель вопрошал, от чего именно Соединенные Штаты защищают Евросоюз.

Свое мнение насчет ЕК Илон Маск высказывал и год назад. В ноябре 2024-го он называл существующую процедуру формирования комиссии недемократичной. И подчеркивал, что депутаты Европарламента должны выбирать кандидатов на посты в ЕК напрямую.

Ранее, писал 5-tv.ru, Маск назвал Европу Четвертым рейхом.

