Смертельные запахи: как аромадиффузоры вредят домашним животным

Ветеринар Шеляков: аромадиффузоры могут быть токсичны для домашних животных

Приятные для человека запахи могут быть токсичными для домашних животных. Об этом изданию Life.ru рассказал врач-ветеринар Михаил Шеляков.

По словам эксперта, некоторые запахи, которыми человек пытается создать уют в доме, вызывают у домашних животных отторжение, дискомфорт, аллергическую реакцию или даже отравление.

Например, цитрусовые ароматы неприятны кошкам, они провоцируют у них отвращение. А если запах распространился не испарением с диффузора, а при помощи автоматического распылителя, то это напрямую отражается на здоровье питомца.

«Они дают воздушную пылевую взвесь, которая вдыхается животным. Эта взвесь садиться на пол, животное может пройти по ней, почувствовать что-то неприятное на лапках, облизать их, и тогда вещество попадает внутрь. То есть в большей концентрации всегда попадает вещество, которое распыляется в воздухе, а не просто испаряется», — отметил ветеринар.

Такие ситуации приводили, в том числе и к летальным исходам. Из-за массового использования аромадиффузоров увеличились количество аллергиков и астматиков среди братьев наших меньших, а также тех, кто «заработал» обструктивный бронхит, добавил специалист.

Особенно осторожными с применением ароматизаторов в доме нужно хозяевам животных, которые не могут покинуть зону воздействия диффузора или распылителя. Так как, например, кошки способны уйти в другую комнату, а тем, кто находится в клетке, сбежать некуда. Так же стоит избегать курения рядом с питомцем, рекомендовал эксперт.

Если замечаете одышку, чихание или нехарактерные выделения, то животное нужно срочно вести к ветеринару, чтобы медикаментозно купировать критическое состояние, подчеркнул Шеляков.

