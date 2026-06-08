Движение всех пассажирских поездов в Крыму приостановлено

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 68 0

Люди были эвакуированы с железнодорожных составов на полуострове.

Почему приостановлено движение поездов в Крыму

Фото: Мальгавко Сергей/ТАСС

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В Республике Крым приостановлено движение всех пассажирских поездов. Об этом сообщила пресс-служба железнодорожного перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» в своем Telegram-канале.

«Плановое движение пассажирских поездов в Крыму приостановлено», — проинформировали в компании.

Такие меры были приняты после того, как ночью украинские беспилотники атаковали пассажирский поезд № 68, следовавший по маршруту Москва — Симферополь. В результате удара ВСУ погиб помощник машиниста. Сам машинист был ранен. Больше никто не пострадал.

После произошедшего всех пассажиров поездов, находящихся на территории Крыма, эвакуировали.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что два человека, в том числе ребенок, пострадали в результате массированных атак беспилотников ВСУ на Белгородскую область. В селе Дунайка Грайворонского округа после удара противника по частному дому осколочные ранения височной области и бедер получил 14-летний подросток. А в Ясных Зорях Белгородского округа после детонации дрона на предприятии пострадал мужчина.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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