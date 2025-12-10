Четырех мужчин задержали за косплей героев сериала «Острые козырьки»

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 35 0

Видео с их участием привлекло внимание «полиции нравов».

Мужчин задержали за косплей героев сериала «Острые козырьки»

Фото: www.globallookpress.com/Louie Palu

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Афганистане сотрудники так называемой «полиции нравов» задержали четырех молодых мужчин, которые решили повторить образы персонажей британского сериала «Острые козырьки». Как передает Al Jazeera, инцидент произошел в поселке Джебраил провинции Герат.

Поводом для задержания стало видео, на котором молодые люди идут по улице в черных костюмах, плащах, кепках и перчатках — стилизованных под образы героев сериала.

Фото: 5-tv.ru

За несколько дней до ареста они дали интервью местному YouTube-каналу, где рассказывали, что увлеклись классическим стилем одежды и собирались в дальнейшем продемонстрировать традиционные костюмы различных этнических групп.

Представитель Министерства по пропаганде добродетели и предотвращению порока Сайфул Ислам Хайбер заявил, что подобное поведение, по мнению ведомства, противоречит исламским нормам и культурным традициям.

Ранее в индийском штате Уттар Прадеш волк снова растерзал ребенка. По данным The Indian Express, ночью хищник пробрался в дом в деревне Маллаханпурва и похитил четырехмесячного младенца, который спал рядом с матерью. Женщина проснулась от постороннего звука, но смогла лишь заметить, как животное уносит ее ребенка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-1° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
76.81
-0.46 89.43
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:22
На Украине мужчина отбился кухонным топором от сотрудника ТЦК
11:15
Воры не нашли деньги и украли прах домашних животных из ветклиники
11:08
Четырех мужчин задержали за косплей героев сериала «Острые козырьки»
11:07
ВС РФ взяли в плен отделение ВСУ в Волчанске
10:58
Патрушев встретился с победителями первого конкурса грантов Президентского фонда
10:30
«Грязные стервы»: Брижит Макрон публично оскорбила феминисток

Сейчас читают

Украинской энергосистемы хватит еще на два-три ответных удара: нечем менять
Трамп сообщил о заключении «невероятных» торговых сделок с Китаем
В Судане потерпел крушение военный грузовой самолет ВС страны Ил-76
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео