Добровольно уйти не могли: экс-следователь о странностях в исчезновении Усольцевых
Семья исчезла в Красноярском крае осенью 2025 года.
Фото: www.globallookpress.com/Dmitry Chasovitin
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Экс-следователь Девятьяров: Усольцевы не могли уйти добровольно
Бывший следователь, полковник юстиции в отставке Максим Девятьяров объяснил, почему версия добровольного ухода семьи Усольцевых неправдоподобна. Об этом пишет «Российская газета».
«По моему мнению, версия о добровольном исчезновении, побеге является наименее реалистичной. Об этом свидетельствует тот факт, что в автомобиле семьи обнаружены личные вещи и крупная сумма наличных денег», — отметил эксперт.
Он подчеркнул, что Красноярский край известен труднопроходимыми лесами и большим количеством водоемов, где люди часто теряются. При этом наличие в семье пятилетнего ребенка практически исключает вариант, при котором взрослые могли бы сознательно затеряться на местности или долго передвигаться без помощи.
Девятьяров привел пример из практики, когда поиски пропавшего ребенка закончились трагедией: мальчика нашли погибшим в лесу, позже выяснилось, что он стал жертвой убийцы. Говоря о расследовании, он напомнил, что дело возбуждено по статье об убийстве двух и более лиц.
Отдельные вопросы у специалиста вызывает мобильный телефон главы семьи Сергея Усольцева. Ранее исследователь Валентин Дегтерев позвонил на номер, привязанный к банковским счетам и государственным контрактам бизнесмена. Трубку сняли, но абонент ничего не сказал.
Напомним, 64-летний Сергей Усольцев, 48-летняя Ирина, их пятилетняя дочь Арина и собака породы корги пропали в конце сентября 2025 года. Они выдвинулись в поход в район Манской петли и поселка Кутурчин в Красноярском крае. Позднее были найдены их автомобиль и личные вещи. Поиски продолжаются.
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