Балицкий: у Запорожской области большой потенциал для роста доходов бюджета

Запорожская область в перспективе может стать регионом, который полностью обеспечивает бюджетные расходы собственными доходами и перечисляет в бюджет России установленные налоги. Об этом заявил губернатор Евгений Балицкий в студии «Известий» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам главы региона, область уже самостоятельно обеспечивает значительную часть своих доходов. Как он отметил, из 55 миллиардов рублей более 30 миллиардов рублей регион получает за счет собственных налоговых сборов, не учитывая федеральную поддержку.

«Считаю, что мы будем прибыльны. И я не просто считаю. Сегодня мы уже половину дохода обеспечиваем сами. Из 55 миллиардов 30 с лишним мы делаем самостоятельно, имеется в виду за счет собственных сборов налогов, и это, не считая федерального бюджета», — пояснил Балицкий.

Также губернатор подчеркнул, что у Запорожской области наблюдается большой потенциал для дальнейшего роста экономики и доходов. Одним из важных факторов он назвал возобновление работы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). После этого, по его словам, более 11,5 тысячи человек смогут официально выйти на работу и платить налог на доходы физических лиц.

Еще одним источником развития Балицкий назвал железорудный комбинат. Его полноценная работа осложнена из-за украинских обстрелов, однако в дальнейшем предприятие может дать региону дополнительные поступления.

Отдельно губернатор указал на богатую минерально-сырьевую базу области. По его словам, в регионе есть месторождения железной руды с содержанием железа до 62%, а также запасы ферромарганца, тантала, лития, графита, гранита, песка, золота и платины.

«Ферромарганец, тантал, литий, графит, гранит, песок, золото, платина. Это все есть у нас в месторождении. Когда это начнет разрабатываться, это огромный плюс для доходности», — рассказал глава региона.

К тому же Балицкий добавил, что дополнительные доходы могут появиться и после оформления земель. По его словам, кадастрирована еще не вся территория, так как процесс осложняется большой площадью неразминированных полей.

Кроме того, в Запорожской области продолжаются программы восстановления ветхого и разрушенного жилья. Жителям компенсируют утраченные дома и помогают тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Поддержку получают, в том числе многодетные семьи, инвалиды и граждане, потерявшие жилье.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что регионы-доноры должны внимательнее подходить к формированию своих бюджетов, чтобы не допускать дефицита. По его словам, дефицит в полтора триллиона рублей в прошлом году возник из-за того, что поступления налога на прибыль оказались ниже ожидаемых, хотя доходы от налога на доходы физических лиц превысили план.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Главная тема форума в 2026 году — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Участники обсуждают структурные изменения в экономике, развитие технологий, международное сотрудничество и новые инструменты роста.

Деловая программа мероприятия включает более 150 мероприятий: сессии, панельные дискуссии, круглые столы, бизнес-завтраки и международные диалоги с представителями БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества, Евразийского экономического союза и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Балицкий исключил передачу ЗАЭС под контроль других стран.

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