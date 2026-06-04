Берлину следует как можно скорее вернуться к конструктивному диалогу с Москвой.
Фото, видео: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press; 5-tv.ru
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Конфронтация с Россией негативно отражается не только на Германии, но и на экономическом положении всей Европы. Такое мнение в беседе с «Известиями» высказал лидер партии «Альтернатива для Германии» в Саксонии Йорг Урбан в рамках ПМЭФ-2026.
Политик заявил, что Берлину следует как можно скорее вернуться к конструктивному диалогу с Москвой. По его словам, страна уже сталкивается с серьезными вызовами, включая экономические трудности и проблемы с миграцией.
«Конфронтация между Европой, между Германией и Россией настолько напряжена, что очень сильно сломает экономику. <…> У нас сейчас довольно большие экономические проблемы в Германии», — сказал Йорг.
Он также раскритиковал действия правительства канцлера Фридриха Мерца, заявив, что нынешний политический курс не отвечает национальным интересам Германии. По словам представителя «АдГ», Берлин все чаще ориентируется на интересы других государств вместо того, чтобы отстаивать собственные приоритеты на международной арене.
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