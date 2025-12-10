Подозрительных денежных переводов в РФ стало на 20% меньше

Число подозрительных переводов в России сократилось на 20%. Об успехах в борьбе с дропперами аналитики рассказали «Известиям».

Согласно данным, с июля по октябрь ущерб от посредников в мошеннических схемах составил почти 60 миллиардов рублей. За тот же период прошлого года — 75 миллиардов. На улучшение статистики повлияли введение уголовной ответственности и ограничения на переводы для клиентов из черного списка Центробанка.

Вместе с тем эксперты признают: схемы преступников становятся изобретательнее. И чтобы не стать ее участником, клиентов просят не передавать банковские реквизиты, карты, счета и пароли третьим лицам.

Ранее 5-tv.ru писал, что Росфинмониторинг получит быстрый доступ к информации о переводах россиян. Закон приняли в Госдуме, и теперь ведомство сможет запрашивать у Национальной системы платежей данные об операциях по картам МИР, СБП и QR-кодам.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

