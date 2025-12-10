Россияне рассказали о самом желанном подарке на Новый год

Зумеры хотят получить от родителей весьма ценный презент.

Более трети россиян хотят получить недвижимость в подарок на Новый год

Россияне рассказали о самых заветных новогодних желаниях. Эксперты провели опрос и выяснили: больше трети наших соотечественников хотят получить в подарок квартиру у моря или в горах.

При этом зумеры надеются, что недвижимость на Новый год им подарят родители. Или помогут финансово, чтобы внести первоначальный взнос по ипотеке. При этом только 20% семей заявили, что подарили бы квартиру детям, даже имея такую возможность.

Ранее 5-tv.ru писал, что россияне придумали, как можно заработать на новогодних советских игрушках. Их сейчас продают буквально за миллионы. Впрочем, некоторые из них действительно считаются раритетом, так как представляют культурную и художественную ценность.

Особенно ценятся редкие, малосерийные экземпляры, например, коллекция по мотивам итальянской сказки «Чиполлино» или серия цирковых ватных игрушек после премьеры кинофильма «Цирк» в 1936 году. Стоимость одной такой фигурки может доходить до 20, а то и 50 тысяч рублей.

Вот только проверить эксклюзивность, а значит, и коллекционную ценность украшения не так-то просто. Помимо продавцов подлинного антиквариата, нередко встречаются и мошенники, выдающие массовый товар за редкость.

