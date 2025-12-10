Уголовное дело возбуждено из-за избиения пропавшей модели Тартановой

В Москве возбуждено уголовное дело после обнаружения в больнице модели Анжелики Тартановой с признаками тяжелых побоев. Об этом сообщили в городском управлении МВД.

«9 декабря следственным отделом территориального подразделения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ („Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью“)», — уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, 22 ноября мужчина, находившийся с пострадавшей на Университетском проспекте, избил ее и затем скрылся. Сейчас сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления и задержания подозреваемого.

Сообщалось, что Тартанову искали почти три недели — близкие не могли с ней связаться, а соседи вспоминали, что в последний раз видели девушку, выходящую из подъезда в компании значительно более взрослого мужчины. Позднее модель обнаружили в одной из столичных клиник в тяжелом состоянии: у нее диагностировали ушиб и отек головного мозга, потребовалась трепанация черепа. По словам Анжелики, ее избил знакомый.

О местонахождении девушки родственники узнали лишь 9 декабря. Сейчас она находится под наблюдением врачей и пока с трудом может давать показания, что затрудняет работу следствия.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.