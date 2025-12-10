Уголовное дело возбуждено из-за избиения пропавшей модели Тартановой

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 27 0

Родственники искали девушку почти три недели.

Что случилось с пропавшей моделью Анжеликой Тартановой

Фото: Instagram*/model_moskva__m

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Москве возбуждено уголовное дело после обнаружения в больнице модели Анжелики Тартановой с признаками тяжелых побоев. Об этом сообщили в городском управлении МВД.

«9 декабря следственным отделом территориального подразделения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ („Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью“)», — уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, 22 ноября мужчина, находившийся с пострадавшей на Университетском проспекте, избил ее и затем скрылся. Сейчас сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления и задержания подозреваемого.

Сообщалось, что Тартанову искали почти три недели — близкие не могли с ней связаться, а соседи вспоминали, что в последний раз видели девушку, выходящую из подъезда в компании значительно более взрослого мужчины. Позднее модель обнаружили в одной из столичных клиник в тяжелом состоянии: у нее диагностировали ушиб и отек головного мозга, потребовалась трепанация черепа. По словам Анжелики, ее избил знакомый.

О местонахождении девушки родственники узнали лишь 9 декабря. Сейчас она находится под наблюдением врачей и пока с трудом может давать показания, что затрудняет работу следствия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

-1° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.81
-0.46 89.43
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:58
Глава МИД Германии хочет, чтобы его портреты висели в посольствах по всему миру
18:49
Женщина торговала крадеными человеческими останками в собственном магазине
18:31
В России впервые назначили штраф за поиск экстремистских материалов
18:24
Блогера Ефремова* приговорили к трем годам колонии за финансирование экстремизма
18:17
Мужчина задушил, измельчил в блендере и лишил матки супругу
17:59
«Резервы сокращаются»: украинская энергосистема не выдерживает ударов ВС РФ

Сейчас читают

Украинской энергосистемы хватит еще на два-три ответных удара: нечем менять
«Расшибает себе лоб»: как Кая Каллас стала символом деградации политической культуры ЕС 
«За родными обещали приглядывать»: как мошенники манипулировали Ларисой Долиной
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео