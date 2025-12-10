Постоялица решила отомстить сотрудникам мотеля и обвинила их в изнасиловании

В Великобритании постоялица была выселена после того, как нанесла ущерб мотелю в размере 450 фунтов (около 46 тысяч рублей). Из-за чего она решила отомстить и обратилась в полицию, заявив, что управляющая и двое гостей совершили над ней групповое изнасилование. Об этом сообщает People.

Со слов женщины, она вошла в один из номеров «убраться», когда ее силой уложили на кровать, закрыли рот, удерживали и подвергли анальному сексуальному насилию. Эта версия оказалась выдуманной, но сотрудники полиции узнали об этом далеко не сразу.

Невиновных арестовали среди ночи

После ее заявления полиция приехала к дому управляющей около двух часов ночи.

«Управляющую задержали в присутствии ее мужа и ребенка-подростка», — говорится в материалах суда.

Она провела под стражей почти 19 часов. Мужчина, которого женщина назвала главным нападавшим, находился под арестом 11 часов и прошел инвазивное медицинское обследование. Третий постоялец был задержан примерно на шесть часов.

Как ложь разрушила жизни троих людей

На слушании управляющая лично описала, каким стал ее путь после ложного обвинения. Она потеряла работу с годовым доходом 40 тысяч фунтов стерлингов (около четырех миллионов рублей), ее брак распался, ей пришлось покинуть район проживания.

«Из-за отвратительной лжи одного человека моя жизнь изменилась», — говорится в ее заявлении в суде.

По словам прокуратуры, одна из жертв постоялицы пережила серьезную психотравму, стала зависимой от алкоголя и наркотиков и опасалась потерять право опеки над ребенком.

Другой мужчина жаловался полиции на тяжелое ухудшение здоровья и проблемы со сном. Спустя некоторое время он умер.

Ложь разоблачили

Только спустя несколько месяцев запись с видеокамер и другие доказательства подтвердили, что трое обвиненных не имели отношения к описанному женщиной эпизоду. Полиция прекратила преследование в отношении них.

«Управляющей следовало подумать о своих детях, прежде чем делать то, что она сделала», — сказала злоумышленница на допросе.

Позже она признала, что ее заявление было вымышленным.

Приговор суда

Женщина признала себя виновной в воспрепятствовании правосудию. Ее адвокат заявил, что в момент подачи заявления она употребляла наркотики, находилась в сложном психологическом состоянии и подвергалась давлению со стороны партнера.

«Ложное обвинение в изнасиловании — чрезвычайно серьезное преступление… Это по-настоящему подло», — сказал судья.

Он отметил, что женщина подробно описывала несуществующее преступление на протяжении почти двух с половиной часов.

Женщина получила 18 месяцев лишения свободы. Судья заявил, что рассмотрел возможность отсрочить исполнение приговора из-за наличия у нее маленького ребенка, но отказался.

«Ситуация настолько серьезная, что я не могу отсрочить приговор», — говорится в решении суда.

