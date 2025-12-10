«Моя задача — обеспечить»: Лолита много работает ради будущего 27-летней дочери

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук

Певица заверила, что ее хорошие доходы — не роскошь, а необходимость.

На что Лолита копит деньги

Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomohov

Лолита откладывает большую часть доходов ради будущее больной дочери

Певица Лолита Милявская много работает, чтобы обеспечить будущее дочери. Об этом рассказала сама артистка телеведущему Леониду Закошанскому.

«Пусть это звучит некрасиво, но я не собес и не государство, которое не слишком обо мне заботится. Пенсия — 27 тысяч с московскими надбавками. После сорока я наконец поняла: всю жизнь на мне ребенок. У нее синдром Аспергера, она никогда не будет работать. Моя задача — обеспечить ее и тех, кто будет присматривать за ней после моего ухода», — призналась 62-летняя исполнительница.

Певица уточнила, что почти все деньги стремится отложить, а тратит лишь меньшую часть. Отметив, что хороший доход в ее случае — это не роскошь, лишь необходимость.

Однако уже сейчас знаменитость приобрела для единственной 27-летней дочери Евы квартиру в центре Москвы. Куда наследница Милявской переехала от бабушки.

Синдром Аспергера — это особенность развития. На интеллектуальных способностях данный недуг не сказывается, но создает немало сложностей в коммуникации. Взаимодействие с социумом и адаптация к стрессовым ситуациям людям с таким диагнозом даются не легко.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лолита поделилась курьезной историей из самолета.

