Заболеваемость гриппом в России выросла в два раза
Больше всего заразившихся — на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В России выросла заболеваемость гриппом. Зарегистрировано около 24 тысяч новых случаев, показатель почти в два раза выше чем на прошлой неделе. Больше всего заразившихся на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале.
Среди возбудителей доминирует так называемый «гонконгский грипп». Насколько опасен новый штамм вируса — рассказали сегодня в пресс-центре «Известий».
«Все, что с пациентом случилось через два месяца после документированного гриппа, не важно, это инсульт или инфаркт, это все является проявлением гриппа, так мир относится к этому заболеванию Потому что такая биохимическая буря, такая иммунологическая яма. Поэтому мы и призываем, такое число осложнений вызывает. Поэтому все призывы „прививайтесь, прививайтесь, есть вакцина“, они же звучат не просто так», — отметил заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов.
Медики особо подчеркивают, что этот штамм очень сильный. Его отличает короткий инкубационный период, всего один-два дня. Среди основных симптомов — высокая температура, головокружение и сухой кашель.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
93%
Нашли ошибку?