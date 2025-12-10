Заболеваемость гриппом в России выросла в два раза

Больше всего заразившихся — на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.

В России выросла заболеваемость гриппом. Зарегистрировано около 24 тысяч новых случаев, показатель почти в два раза выше чем на прошлой неделе. Больше всего заразившихся на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале.

Среди возбудителей доминирует так называемый «гонконгский грипп». Насколько опасен новый штамм вируса — рассказали сегодня в пресс-центре «Известий».

«Все, что с пациентом случилось через два месяца после документированного гриппа, не важно, это инсульт или инфаркт, это все является проявлением гриппа, так мир относится к этому заболеванию Потому что такая биохимическая буря, такая иммунологическая яма. Поэтому мы и призываем, такое число осложнений вызывает. Поэтому все призывы „прививайтесь, прививайтесь, есть вакцина“, они же звучат не просто так», — отметил заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов.

Медики особо подчеркивают, что этот штамм очень сильный. Его отличает короткий инкубационный период, всего один-два дня. Среди основных симптомов — высокая температура, головокружение и сухой кашель.

