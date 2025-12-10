Утопившую ребенка в тазу блогера Скворцову арестовали на два месяца

Дарья Корзина
Обвиняемая признала вину и подтвердила ранее данные показания, сославшись на проблемы с психическим состоянием.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Блогера Анастасию Скворцову, обвиняемого по делу об убийстве новорожденного сына, арестовали до 8 февраля следующего года.  Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда в Санкт-Петербурге.

Женщина признала причастность к произошедшему и подтвердила ранее данные показания, указав на серьезные проблемы с психическим состоянием. Представитель прокуратуры поддержал ходатайство следствия о необходимости содержания обвиняемой под стражей.

По версии следствия, блогер поместила младенца, которому на момент трагедии был лишь 16-й день, в емкость с водой и удерживала так, что ребенок лишился доступа кислорода. В результате младенец скончался. После случившегося женщина самостоятельно обратилась в полицию и сообщила о произошедшем.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. Надзорное ведомство Калининского района взяло расследование под особый контроль.

По сведениям, ранее опубликованным рядом СМИ, отцом ребенка являлся Петр Казанский — спортивный функционер и общественный деятель, выпускник экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета и внук астрофизика Николая Козырева. В профессиональной сфере он занимался развитием спортивных организаций и работал в общественных структурах.

