Украина и ее спонсоры могли, но не захотели избежать того, что происходит с ними сегодня. В этом признались в Вашингтоне. Российские пранкеры поговорили с бывшим советником экс-президента США Джо Байдена.

Аманда Слоут думала, что разговаривает с высокопоставленным украинским чиновником.

«У нас были обсуждения еще до начала войны о том, что Украина выйдет и просто скажет России: „Хорошо, мы не вступим в НАТО“. Если это остановит войну, если это остановит вторжение, которое на тот момент вполне могло произойти. Мне было неприятно от мысли, что США будут подталкивать Украину не делать этого и как бы неявно дадут России некую сферу влияния или право вето. Спустя почти три года, безусловно, возникает вопрос: не лучше ли было это сделать до начала войны?» — сказала старший директор по Европе Совета национальной безопасности США при президенте Джо Байдене Аманда Слоут.

