В США признались, что Украина и ее спонсоры могли избежать нынешнего конфликта

Эфирная новость 33 0

Об этом российские пранкеры узнали от бывшего советника Джо Байдена.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Elena FernÃƒÂ¡Ndez; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Украина и ее спонсоры могли, но не захотели избежать того, что происходит с ними сегодня. В этом признались в Вашингтоне. Российские пранкеры поговорили с бывшим советником экс-президента США Джо Байдена.

Аманда Слоут думала, что разговаривает с высокопоставленным украинским чиновником.

«У нас были обсуждения еще до начала войны о том, что Украина выйдет и просто скажет России: „Хорошо, мы не вступим в НАТО“. Если это остановит войну, если это остановит вторжение, которое на тот момент вполне могло произойти. Мне было неприятно от мысли, что США будут подталкивать Украину не делать этого и как бы неявно дадут России некую сферу влияния или право вето. Спустя почти три года, безусловно, возникает вопрос: не лучше ли было это сделать до начала войны?» — сказала старший директор по Европе Совета национальной безопасности США при президенте Джо Байдене Аманда Слоут.

Ранее 5-tv.ru писал, что слова главы киевского режима Владимира Зеленского об Украине в НАТО вызвали шок.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
77.90
1.09 91.38
1.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:18
В США признались, что Украина и ее спонсоры могли избежать нынешнего конфликта
1:59
Умер академик РАН и разработчик ядерного щита России Радий Илькаев
1:38
«Ничего странного»: эксперт назвала правила обеда из контейнера на работе
1:19
Швея пострадала из-за проглоченной булавки
0:59
Тянет время? Что скрывает Зеленский, заявляя о «готовности к выборам» на Украине
0:44
В новый дом без стресса: шесть правил адаптации после переезда

Сейчас читают

Украинской энергосистемы хватит еще на два-три ответных удара: нечем менять
Юноша застрял в дымоходе заброшенного дома и пролежал в нем семь лет
«Какой кайф!» — что помогает Татьяне Булановой восстанавливать энергию
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео