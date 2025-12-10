Блогера Ефремова* приговорили к трем годам колонии за финансирование экстремизма

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 27 0

Суд установил причастность инфлюенсера к переводу средств в пользу ФБК**.

Какой срок получил блогер Никита Ефремов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Блогер и предприниматель Никита Ефремов* получил три года условного лишения свободы с аналогичным испытательным сроком.

Известно, что суд установил его причастность к переводу средств в пользу организации Фонда борьбы с коррупцией** (ФБК), деятельность которой запрещена в России как экстремистская.

Как отмечалось в материалах дела, следствие выяснило, что Ефремов осуществлял переводы на нужды данной структуры, находясь в Москве и Подмосковье, с сентября 2021 года по февраль 2022 года. Ему предъявили обвинение 19 августа. В тот же день блогера задержали в аэропорту Шереметьево. Позднее суд ограничил ему определенные действия, а сам Ефремов частично признал вину.

Незадолго до вынесения приговора Арбитражный суд взыскал с инфлюенсера более 11 миллионов рублей по иску подмосковной компании «Джетленд». Детали претензий не раскрывались.

Также Ефремов известен как владелец сети магазинов кроссовок «Nikita Efremov».

Ранее, писал 5-tv.ru, блогер Никита Ефремов был внесен в перечень террористов и экстремистов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — внесен в список экстремистов и террористов.

** — признан экстремистской и террористической организацией, иноагентом и запрещен в РФ.

