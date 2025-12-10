Свобода не может быть подчинена структурам Евросоюза (ЕС), а организация не понимает ее сути. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с 5-tv.ru.

По ее словам, попытка поставить ЕС выше фундаментального понятия свободы свидетельствует о неправильном понимании самой сути этого явления.

«Свобода — явление всеобъемлющее, не зависящее от бюрократии в Брюсселе. Ставить ЕС над свободой — значит совершенно не понимать ее сути», — подчеркнула дипломат.

Захарова также отметила, что позиция главы Еврокомиссии Каи Каллас вызывает вопросы относительно уровня ее правовой и политической компетентности.

Ранее, писал 5-tv.ru, МИД России дал оценку обновленной стратегии национальной безопасности США. Захарова выразила надежду, что новый документ станет сдерживающим фактором для сторонников силового подхода в Европе.

Она добавила, что некоторые положения стратегии открывают возможность для взаимодействия Москвы и Вашингтона по украинской теме и содержат сомнения по поводу дальнейшего расширения НАТО, что потенциально создает условия для обсуждения вопросов безопасности.

