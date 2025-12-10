Захарова указала на непонимание Каллас сути свободы

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 43 0

Попытка поставить ЕС выше фундаментального понятия свидетельствует о неправильном понимании сути этого явления.

Почему Каллас не понимает суть свободы

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Свобода не может быть подчинена структурам Евросоюза (ЕС), а организация не понимает ее сути. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с 5-tv.ru.

По ее словам, попытка поставить ЕС выше фундаментального понятия свободы свидетельствует о неправильном понимании самой сути этого явления.

«Свобода — явление всеобъемлющее, не зависящее от бюрократии в Брюсселе. Ставить ЕС над свободой — значит совершенно не понимать ее сути», — подчеркнула дипломат.

Захарова также отметила, что позиция главы Еврокомиссии Каи Каллас вызывает вопросы относительно уровня ее правовой и политической компетентности.

Ранее, писал 5-tv.ru, МИД России дал оценку обновленной стратегии национальной безопасности США. Захарова выразила надежду, что новый документ станет сдерживающим фактором для сторонников силового подхода в Европе.

Она добавила, что некоторые положения стратегии открывают возможность для взаимодействия Москвы и Вашингтона по украинской теме и содержат сомнения по поводу дальнейшего расширения НАТО, что потенциально создает условия для обсуждения вопросов безопасности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-1° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.90
1.09 91.38
1.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:39
Конфета с сюрпризом: подростки массово скупают сладости с алкоголем
20:25
Женщина пять месяцев ходила с ухом на ноге из-за полученной на работе травмы
20:14
В рамках «Зимы в Москве» пройдет более 170 ледовых шоу известных фигуристов
20:05
В США беспилотник сбросил на тюремный двор стейк и крабов для заключенных
19:56
Путин присвоил певцу Ильдару Абдразакову звание народного артиста
19:39
В Китае туристка пыталась провезти в брюках килограмм живых червей

Сейчас читают

Украинской энергосистемы хватит еще на два-три ответных удара: нечем менять
В Москве иностранец до смерти забил мужчину битой — расследование завершено
Женщина торговала крадеными человеческими останками в собственном магазине
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео