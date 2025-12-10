В ноябре цены на социально значимые продукты в России снизились на 7%

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 18 0

Подешевели овощи, крупы и мясо.

Цены на продукты первой необходимости в России понизились

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Минимальные цены на социально значимые продукты в российских магазинах упали на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ).

Наибольший скачок снижения зафиксирован у риса, который подешевел на 38%, и у овощей борщевого набора — на 24%. Белокочанная капуста подешевела на 30%, картофель — на 28%, лук и свекла — на 21%, морковь — на 15%.

Среди других продуктов заметное удешевление отмечается у сливочного масла (–17%), соли (–19%), сахара-песка (–14%), куриных яиц (–14%) и говядины (–13,5%). Также подешевели пшеничная мука (–12%), баранина (–6,8%), вермишель (–8%) и пшено (–1,4%).

Средняя наценка сетей на товары эконом-категории в ноябре составила 3%, снизившись на один процентный пункт относительно октября и на 2,4 п. п. по сравнению с прошлым годом.

С ноября в сравнении с октябрем цены на социально значимые продукты упали на 1%. Дешевле стали 13 из 25 категорий, включая морковь (–13%), молоко (–6%), рис и пшено (–4%), пшеничную муку (–3%), сливочное масло и сахар-песок (–2%), а также баранину (–2%).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на какие продукты изменятся цены в декабре.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-1° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.90
1.09 91.38
1.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:41
В Московский Кремль привезли главную новогоднюю елку страны
23:31
«Есть приятности»: Чумаков рассказал о том, как радует свой персонал на Новый год
23:14
В ноябре цены на социально значимые продукты в России снизились на 7%
22:57
Кадры решают все: какая сфера в РФ особо нуждается в квалифицированных сотрудниках
22:45
Путин поздравил два российских полка с присвоением наименований «гвардейские»
22:31
Товарооборот между РФ и Индонезией вырос на 20% в 2025 году

Сейчас читают

Украинской энергосистемы хватит еще на два-три ответных удара: нечем менять
Женщина пять месяцев ходила с ухом на ноге из-за полученной на работе травмы
Утопившую ребенка в тазу блогера Скворцову арестовали на два месяца
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео