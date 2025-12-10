В ноябре цены на социально значимые продукты в России снизились на 7%

Минимальные цены на социально значимые продукты в российских магазинах упали на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ).

Наибольший скачок снижения зафиксирован у риса, который подешевел на 38%, и у овощей борщевого набора — на 24%. Белокочанная капуста подешевела на 30%, картофель — на 28%, лук и свекла — на 21%, морковь — на 15%.

Среди других продуктов заметное удешевление отмечается у сливочного масла (–17%), соли (–19%), сахара-песка (–14%), куриных яиц (–14%) и говядины (–13,5%). Также подешевели пшеничная мука (–12%), баранина (–6,8%), вермишель (–8%) и пшено (–1,4%).

Средняя наценка сетей на товары эконом-категории в ноябре составила 3%, снизившись на один процентный пункт относительно октября и на 2,4 п. п. по сравнению с прошлым годом.

С ноября в сравнении с октябрем цены на социально значимые продукты упали на 1%. Дешевле стали 13 из 25 категорий, включая морковь (–13%), молоко (–6%), рис и пшено (–4%), пшеничную муку (–3%), сливочное масло и сахар-песок (–2%), а также баранину (–2%).

