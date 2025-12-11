«Если уйти невозможно»: как интроверту комфортно провести корпоратив

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 27 0

Есть несколько способов сохранить личное пространство и избежать усталости на празднике.

Как интроверту комфортно провести корпоратив

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Психолог: интроверт на корпоративе может сбежать под видом срочного дела

Интроверты могут чувствовать себя комфортнее на корпоративных мероприятиях, используя различные способы отвлечения или временного уединения. Декан факультета психологии Государственного университета просвещения Вероника Кирсанова дала рекомендации в беседе с Газета.ру.

«Если уйти невозможно по каким-либо причинам, выберите место менее людное и шумное, расположитесь с удобством», — отметила она.

Психолог пояснила, что интроверт может отойти в сторону и общаться с коллегой, занятой подобной деятельностью, читать книгу, смотреть фильм на смартфоне или использовать наушники, чтобы снизить воздействие шума. Если коллеги интересуются вашим занятием, допустимо объяснить, что вы временно отдыхаете от шума или заняты срочным делом.

Кирсанова добавила, что удобнее планировать пребывание на мероприятии с учетом официальной части: можно присутствовать на ней, поблагодарить организаторов и затем уйти по уважительной причине. Когда руководство покидает праздник раньше, интроверты могут свободно располагать своим временем.

Если ни один из подходов не подходит, специалист прекомендовала сделать вид, что возникло срочное дело.

«Сделайте вид страшно серьезного и занятого человека, получившего очень важное сообщение. Изменитесь в лице — сведите брови, вздохните тяжело, — скажите что-то вроде „прошу прощения, вынужден срочно вас покинуть“ и оставьте праздник течь своим радостным порядком. Коллеги вас поймут и даже, скорее всего, посочувствуют», — пояснила она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что делает зима с нервной системой человека.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
77.90
1.09 91.38
1.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:59
Тянет время? Что скрывает Зеленский, заявляя о «готовности к выборам» на Украине
0:44
В новый дом без стресса: шесть правил адаптации после переезда
0:25
«Если уйти невозможно»: как интроверту комфортно провести корпоратив
0:06
Захарова отметила сохранение связей стран Африки с РФ вопреки давлению Запада
23:49
Джонни Депп снимется в англоязычной экранизации знаменитого романа Булгакова
23:41
В Московский Кремль привезли главную новогоднюю елку страны

Сейчас читают

Украинской энергосистемы хватит еще на два-три ответных удара: нечем менять
«Есть приятности»: Чумаков рассказал о том, как радует свой персонал на Новый год
«Какой кайф!» — что помогает Татьяне Булановой восстанавливать энергию
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео