«Если уйти невозможно»: как интроверту комфортно провести корпоратив

Психолог: интроверт на корпоративе может сбежать под видом срочного дела

Интроверты могут чувствовать себя комфортнее на корпоративных мероприятиях, используя различные способы отвлечения или временного уединения. Декан факультета психологии Государственного университета просвещения Вероника Кирсанова дала рекомендации в беседе с Газета.ру.

«Если уйти невозможно по каким-либо причинам, выберите место менее людное и шумное, расположитесь с удобством», — отметила она.

Психолог пояснила, что интроверт может отойти в сторону и общаться с коллегой, занятой подобной деятельностью, читать книгу, смотреть фильм на смартфоне или использовать наушники, чтобы снизить воздействие шума. Если коллеги интересуются вашим занятием, допустимо объяснить, что вы временно отдыхаете от шума или заняты срочным делом.

Кирсанова добавила, что удобнее планировать пребывание на мероприятии с учетом официальной части: можно присутствовать на ней, поблагодарить организаторов и затем уйти по уважительной причине. Когда руководство покидает праздник раньше, интроверты могут свободно располагать своим временем.

Если ни один из подходов не подходит, специалист прекомендовала сделать вид, что возникло срочное дело.

«Сделайте вид страшно серьезного и занятого человека, получившего очень важное сообщение. Изменитесь в лице — сведите брови, вздохните тяжело, — скажите что-то вроде „прошу прощения, вынужден срочно вас покинуть“ и оставьте праздник течь своим радостным порядком. Коллеги вас поймут и даже, скорее всего, посочувствуют», — пояснила она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что делает зима с нервной системой человека.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.