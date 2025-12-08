Холод и темнота: что делает зима с нервной системой человека

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина

Наступление снежного месяца организм воспринимает как сигнал угрозы.

Фото, видео: 5-tv.ru

Психолог Орехова: Дефицит света и декабрьская нагрузка усиливают тревогу

Зимой уровень тревожности у многих людей возрастает из-за физиологических и психологических факторов. Об этом 5-tv.ru сообщила коуч и психолог, кандидат экономических наук Милана Орехова, комментируя влияние холодного времени года на эмоциональное состояние.

По ее словам, одна из ключевых причин — холод, который организм воспринимает как сигнал угрозы. В ответ активируются стрессовые механизмы, усиливающие внутреннее напряжение.

«Человек, когда мерзнет, его мозг считывает это как угрозу для него, выбрасывает кортизол, и тем самым тревожность наша повышается, потому что мозг дает сигналы, что человек находится в опасности», — отметила Орехова.

Эксперт также указала на влияние сокращенного светового дня. Она пояснила, что при недостатке естественного освещения снижается выработка серотонина, отвечающего за настроение, и нарушается регуляция мелатонина, влияющего на сон. В результате люди чаще испытывают упадок сил утром и трудности с засыпанием вечером.

Отдельное внимание уделено психологической нагрузке в конце года. По оценке специалиста, социальное давление, дедлайны, подведение итогов и подготовка к праздникам усиливают чувство ответственности и формируют ощущение постоянной спешки. Орехова подчеркнула, что чрезмерное стремление «успеть все» негативно отражается на самооценке и эмоциональной устойчивости.

В качестве мер профилактики она порекомендовала согревать тело с помощью горячей пищи, теплого душа и комфортной домашней среды.

«Самый главный фактор, который поможет снизить тревожность в декабре, это замедление. Это побольше давать себе времени на такое микровосстановление», — сказала она.

Кроме того, специалист посоветовала использовать яркий белый свет в утренние часы, планировать расходы заранее и ограничивать финансовые импульсы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что спасает кожу от стресса в холодное время.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

