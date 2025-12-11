Украина атаковала гражданское судно в Черном море

Эфирная новость 31 0

Киев взял на себя ответственность за нападение, несмотря на заявления о стремлении к «перемирию» в энергетической сфере.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Украина вновь нанесла удар по гражданскому судну в Черном море. Причем Киев не только взял ответственность за эту атаку, но и опубликовал кадры нападения.

Танкер «Дашан» шел под флагом Коморских островов. В результате удара серьезные повреждения получил корпус, но судно на плаву. Самое интересное, что в момент нападения в воздухе находился британский самолет-разведчик. А я напомню, что за последнее время это уже четвертая атака украинских дронов на танкеры. И одновременно с этим глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает твердить всему миру о некоем энергетическом перемирии.

Ранее, писал 5-tv.ru, в США признались, что Украина и ее спонсоры могли избежать нынешнего конфликта. Российские пранкеры поговорили с бывшим советником экс-президента США Джо Байдена. Аманда Слоут думала, что разговаривает с высокопоставленным украинским чиновником.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
77.90
1.09 91.38
1.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 декабря, для всех знаков зодиака
5:26
Жирный и опасный: почему нужно отказаться от майонеза?
5:06
Попытка «посидеть по-царски»: Эрмитаж подал в суд на посетителя, повредившего Мальтийский трон
4:47
Украина атаковала гражданское судно в Черном море
4:26
Коломойский* рассказал о попытке покушения на Миндича в Израиле
4:06
Олимпийский Мишка возвращается: сборная России получила новый талисман

Сейчас читают

Украинской энергосистемы хватит еще на два-три ответных удара: нечем менять
Названы самые популярные имена для новорожденных в России в 2025 году
«Аврору не обрадовало»: Лепс перенес свадьбу с Кибой из-за бывшей жены
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео