Истерика из-за рукописного текста: система образования США оказалась в глубоком кризисе

Восстановление нормальных отношений с Россией в США может упереться в острый дефицит кадров. Во время работы предыдущей администрации Белого дома, у американского руля были те, кто видел в Москве исключительно угрозу. Но сейчас, когда между странами наметилось значительное сближение, возникает вопрос: а есть ли в Штатах квалифицированные специалисты, способные мыслить объективно? Ведь за последнее десятилетие система образования США ушла в глубокий кризис. В ситуации разбиралась корреспондент «Известий» Анастасия Литвинчук

Пока в США говорят о лидерстве в технологиях и экономике будущего, в университеты Америки приходит поколение, которое не умеет решать задачи средней школы. Новое исследование Калифорнийского университета в Сан-Диего показывает: все больше первокурсников поколения Z не знают даже базовой математики. Один из восьми испытуемых не обладал навыками математики на уровне старшей школы. А каждый 12-й не смог решить задачи средней.

В период с 2020 по 2025 год число учащихся, чьи математические способности не дотягивают до уровня средней школы, увеличилось почти в тридцать раз. TikTok и другие соцсети приучают молодых американцев к бесконечным лайкам, школы массово снижают стандарты, а университеты вынуждены вводить дополнительные курсы.

«Мне пришлось заново освоить многие фундаментальные вещи по математике. Я записался на курс базовой алгебры. На самом деле это было не так просто. Он оказался намного сложнее, чем-то что мы изучали в старшей школе», — рассказал президент студенческого совета Уильям Симпсон.

«Если я прошу написать что-то от руки, даже просто абзац, пять предложений, легкий текст, они закатывают глаза и устраивают истерики. И я говорю о старшеклассниках, сейяас я веду десятый класс. Они становятся совершенно неуправляемыми», — призналась бывшая учительница английского языка Ханна Мария.

Причины кризиса объясняют по-разному. Одни списывают все на пандемию, другие признают, что масштаб проблемы просто долго старались приуменьшить.

«Многие сейчас списывают все на ковид, и да, мы до сих пор не наверстали потерянное, но ухудшение продолжается уже около 20 лет. Это поколенческая проблема», — отметила основательница и генеральный директор Центра реформ образования Джин Аллен.

Президент США Дональд Трамп видит в этом последствия миграционной политики. Раньше Америка восполняла кадровые провалы за счет иностранцев. Сегодня же, на фоне ужесточения правил въезда, модель трещит по швам. Страна нуждается в квалифицированных специалистах, но вопрос о том, кого именно впускать и по каким критериям, становится ключевым для экономики и национальной безопасности.

«Почему мы принимаем только людей из (плохих - Прим. ред.) стран? Почему не из Норвегии, Швеции, Дании? Пришлите нам хоть немного хороших, нормальных людей. Но вместо этого мы снова и снова берем людей из мест, которые называют катастрофой: грязных, отвратительных и погрязших в преступности», — заявил президент США Дональд Трамп.

Холодная статистика подтверждает: в Америке острый дефицит инженеров, ученых и квалифицированных IT-специалистов. Вакансии с зарплатами в сотни тысяч долларов месяцами остаются открытыми, брать просто некого. Корень проблемы — смещение приоритетов. Вместо точных наук школам и университетам навязывали woke-повестку. Эксперты прогнозируют: к 2031 году лишь каждый пятый старшеклассник будет готов к вступительным в вуз, при этом рост числа рабочих мест, требующих математических навыков, вырастет на 30%.

