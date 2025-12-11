На Камчатке организовали поиски мужчины, который перестал выходить на связь

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 42 0

Житель села Эссо пропал после выезда из поселка почти месяц назад.

На Камчатке организовали поиски мужчины

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Поиски жителя Камчатки, который 16 ноября выехал из села Эссо и не вернулся, продолжаются. Сообщение о его исчезновении поступило в систему «112» только 8 декабря. Об этом сообщили в Краевом государственном казенном учреждении «Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае» (КГКУ «ЦОД»).

Предполагалось, что мужчина мог находиться в егерской избушке, расположенной в 47 километрах от поселка. На место направили группу из двух спасателей, сотрудника полиции и двух добровольцев. Постройка оказалась частично разрушена — по предварительным данным, медведем. Следов пребывания пропавшего в избушке найдено не было.

К поискам подключили вертолет. С воздуха осмотрели территорию площадью около 42,6 тысячи гектаров. На утро 11 декабря установить местонахождение мужчины не удалось, поисковые мероприятия продолжаются.

Ранее, 6 ноября, глава МЧС Камчатского края Сергей Лебедев сообщал о пропаже шести человек, попавших в непогоду. На их поиск были направлены восемь спасателей и четыре единицы техники. В тот же день группа вышла на связь и начала возвращаться домой.

