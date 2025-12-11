Основы культурного кода: возраст владельцев «Пушкинской карты» понизится

Сейчас ее выдают молодым людям с 14 до 22 лет.

Младших и средних школьников могут включить в программу «Пушкинской карты»

Ученики начальных и средних классов смогут посещать музеи, театры и кино бесплатно.

В России предложили расширить программу «Пушкинской карты». Сейчас ее выдают только молодым людям от 14 до 22 лет. Технически оформить пластик можно через детские учетные записи на «Госуслугах», которые привязаны к профилю родителей. Парламентарии уже передали свою инициативу в Минкульт. И отметили, что именно в младшем школьном возрасте закладываются основы культурного кода.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин присвоил оперному певцу Ильдару Абдразакову звание народного артиста России. Указ о награждении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ильдар Абдразаков является солистом Мариинского театра, лауреатом Государственной премии РФ и двух премий «Грэмми». С декабря 2024 года он возглавляет Севастопольский государственный театр оперы и балета.

