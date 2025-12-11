Развод через три дня после свадьбы: жена сбежала от мужа после его откровения

Жена развелась через три дня после свадьбы из-за импотенции мужа

Новобрачная из Индии подала на развод всего через три дня после церемонии, заявив, что в первую брачную ночь муж признался в своей физической неспособности к супружеским отношениям. Об этом сообщает Hindustan Times.

«Я не могу провести всю жизнь с мужчиной, который физически неспособен. Я узнала об этом в первую брачную ночь, когда он сам мне об этом сказал», — рассказала молодая жена.

Мужем является 25-летний инженер из обеспеченной фермерской семьи в Сахджанве. Брак был заключен по договоренности родственников. Пара поженилась 28 ноября, а на следующий день прошел традиционный обряд «видаи». Уже 1 декабря отец новобрачной приехал к молодоженам по обычаю и услышал от дочери, что супруг не может вступить в брак по состоянию здоровья. Женщину сразу отправили обратно к ее родителям, не сообщив об этом родственникам мужа.

Через несколько дней обе семьи встретились. Сторона жены обвинила мужа и его родителей в умышленном сокрытии состояния здоровья. Тогда же всплыла информация, что предыдущий брак мужчины, по слухам, распался по той же причине спустя месяц.

С согласия всех присутствующих молодого супруга отвезли в частную больницу. В заключении, как утверждают родственники жены, было указано, что он «не годен по состоянию здоровья и не может стать отцом». Отец мужа сначала отказался признавать результаты медиков, из-за чего семья девушки обратилась в полицию Сахджанвы с требованием вернуть деньги и все подарки.

После вмешательства правоохранителей стороны пришли к соглашению: семья мужа обязалась вернуть 700 тысяч рупи (около 607 тысяч рублей), потраченных на торжество, а также передать назад подарки в течение месяца. Документ подписали в присутствии родственников.

Старший офицер полиции Сахджанвы подтвердил факт обращения: «Обе семьи поддерживают связь, и вопрос решается обоюдно».

