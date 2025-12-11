Накаркала? Пророчество Анастасии Волочковой о браке дочери сбылось

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 77 0

Теперь Ариадна винит во всем мать.

Пророчество Анастасии Волочковой о браке дочери сбылось

Фото: www.globallookpress.com/Dmitry Golubovich

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Брак дочери Анастасии Волочковой Ариадны дал трещину

Кажется, предсказание балерины Анастасии Волочковой сбывается: брак ее дочери Ариадны дал трещину, и теперь звездная наследница осталась одна. Об этом пишет 7Дней.ru.

Прошло всего полгода с момента венчания, а Ариадна и ее муж Никита Григорян находятся в ссоре и находится на грани развода. Дочь артистки уверена, что виной этому стала ее мать, которая «накаркала» беду. Волочкова ранее высказывалась, что не верит в искренность и долговечность этих отношений.

Кроме того, ходили слухи, что отношения у Волочковой и Григоряна напряженные: общение не заладилось уже с самого начала. Балерина уверена, что избранник дочери слишком прост для нее и не сможет обеспечить Ариадне безбедную райскую жизнь.

Ариадна и Никита сыграли две свадьбы: первая прошла в Санкт-Петербурге, а вторая — в Москве. На одном празднике Волочкова присутствовала, а на второй ее уже не позвали. Больше всего все опасались, что торжество омрачится скандалом между балериной, ее бывшим мужем Игорем Вдовиным и его новой супругой Еленой Николаевой.

Ранее 5-tv.ru писал, что блогер Рома Желудь испытывает влечение к Волочковой. Блогера впечатляют шпагаты балерины.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.90
1.09 91.38
1.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:35
«Темная история»: Зарубина указала на странности в деле Долиной
13:30
Силы ПВО пресекли атаки четырех летевших на Москву украинских беспилотников
13:23
«Молодые парни, пишите»: Наталья Рудова озвучила свои требования к мужчинам
13:19
США предложили Европе вернуть Россию в мировую экономику
13:15
Лавров ответил Европе: если они хотят войны, Россия готова к ней хоть сейчас
13:12
Развод через три дня после свадьбы: жена сбежала от мужа после его откровения

Сейчас читают

Прошла любовь: Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц развелись
«Сын жалуется на кошмары»: контролер высадила из трамвая мать с двумя детьми в Москве
«Серьезный шаг»: премьер-министр Бельгии выступил против конфискации российских активов
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026