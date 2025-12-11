Накаркала? Пророчество Анастасии Волочковой о браке дочери сбылось

Брак дочери Анастасии Волочковой Ариадны дал трещину

Кажется, предсказание балерины Анастасии Волочковой сбывается: брак ее дочери Ариадны дал трещину, и теперь звездная наследница осталась одна. Об этом пишет 7Дней.ru.

Прошло всего полгода с момента венчания, а Ариадна и ее муж Никита Григорян находятся в ссоре и находится на грани развода. Дочь артистки уверена, что виной этому стала ее мать, которая «накаркала» беду. Волочкова ранее высказывалась, что не верит в искренность и долговечность этих отношений.

Кроме того, ходили слухи, что отношения у Волочковой и Григоряна напряженные: общение не заладилось уже с самого начала. Балерина уверена, что избранник дочери слишком прост для нее и не сможет обеспечить Ариадне безбедную райскую жизнь.

Ариадна и Никита сыграли две свадьбы: первая прошла в Санкт-Петербурге, а вторая — в Москве. На одном празднике Волочкова присутствовала, а на второй ее уже не позвали. Больше всего все опасались, что торжество омрачится скандалом между балериной, ее бывшим мужем Игорем Вдовиным и его новой супругой Еленой Николаевой.

