Российская армия освободила Северск в Донецкой области, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Северск в Донецкой Народной Республике стал ключевым плацдармом для дальнейшего наступления на Краматорскую агломерацию в рамкам специальной военной операции (СВО). Об этом заявил полковник запаса, военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с Lenta.ru.

«Падение Северска полностью раскрывает возможности наших войск по взятию Краматорской агломерации — это Краматорск, Славянск, и, собственно говоря, это практически завершение наступательной операции по освобождению Донбасса», — сообщил эксперт.

В настоящее время в городе идут работы по разминированию и зачистке подвалов.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

