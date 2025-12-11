«Ущерб на 10-15 млн»: как спасали знаменитый рынок на Правобережном рынке

В Петербурге только к утру удалось потушить пожар на знаменитом Правобережном рынке. Павильоны, в которых снимались десятки известных сериалов и кино, выгорели практически полностью. Что стало причиной ЧП и кто ответит за последствия — выяснила корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Территория в полторы тысячи квадратных метров фактически превратилась в пепелище. Пожар на Правобережном рынке ликвидировали только утром. Всю ночь на объекте работали почти сотня пожарных.

Двухэтажное здание и сотни торговых точек. Ущерб здесь явно исчисляется десятками миллионов рублей. Прилавки закрыты, много где выбиты стекла, повсюду осколки и сгоревшие фрагменты здания, а наверху видно сгоревший прямо на прилавках товар.

Что стало с павильонами там, внутри, владельцы все еще не знают, внутрь рынка их не пускают.

«Одежда, куртки, джинсы — все выгорело. Ущерб миллионов на десять, на пятнадцать», — рассказал предприниматель Андрей.

Когда пламя начало охватывать здание, рынок работал: около ста человек эвакуировали, но тем, кто находился на втором этаже, пришлось выпрыгивать из окон. Один человек при этом погиб. Еще одного с переломами ног увезли в больницу. То и дело раздавались громкие хлопки: взрывались газовые баллоны.

Правобережный рынок — здание, известное не только в Петербурге, но и по всей стране. Мекка туристов, фотографов и блогеров.

Эта крыша — здесь не просто декор, а сложная инженерная система. Каждая волна собрана из железобетонных «лепестков», это позволяло перекрыть огромный пролет без колонн внутри. Тем не менее, по словам очевидцев, и эта конструкция обвалилась.

Его называли «Дворцом торговли» для рабочих окраин. Именно здесь внедрили передовой принцип универсама под одной крышей. К слову, в здании рынка даже снимали фильмы — например, одну из сцен «Интердевочки».

«Я здесь в пятиэтажном доме живу, почти 38 лет живу. Всю свою жизнь. Я его знала от истоков, с 1990-х, каким он был, каким стал, как в него душу вкладывали. Всех людей знала, со всеми была знакома. Фрукты, овощи здесь покупали», — рассказала местная жительница.

Но нарушения, видимо, все равно остались. Например, по словам продавцов, в момент пожара не сработала сигнализация. Да и вообще не понятно, была ли она. Ведь, по информации журналистов, год назад МЧС устраивало здесь внеплановую проверку. Нашли целый ряд нарушений, вынесли собственнику предостережение. А пять лет назад на рынке не оказалось автоматических пожаротушителей и вытяжки для дыма. А еще большинство торговых точек здесь были не застрахованы.

«Скорее всего, восстановить ее будет либо нецелесообразно, либо не получится», — считает президент Ассоциации обследователей зданий и сооружений Алексей Улыбин.

Администрация Правобережного рынка на связь с журналистами пока не выходит. С большой вероятностью, за халатность им придется отвечать перед судом. Возбуждено уголовное дело по статье оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

